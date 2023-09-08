İstanbul'da ağaç devrildi! Turistler ölümden döndü Sultanahmet'te yaklaşık 30 kişilik turist grubu, ölümden döndü. Ağacın devrilmesini son anda farkeden tursitler, korku dolu anlar yaşadı.

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DHA

İstanbul Sultanahmet'te sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı...

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan at kestanesi ağacı yaklaşık 30 kişilik turist grubu geçerken, büyük bir gürültüyle devrildi.

Ağacın devrilmeden önce çıkardığı sesleri duyan turizmci Mehmet Aktaş, tursitleri uyardı.

Bu uyarıyla koşarak kaçışan turistler devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"2 saniye içerisinde devrildi"

Olay sırasında 15-20 turistin sırt ve kollarında dal çarpması nedeniyle hafif sıyrıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı.

Ağan devrileceğini anlayıp turist rehberini uyaran turizmci Mehmet Aktaş, "Ağacın hemen yanındaydım, sesler geldi. Grubu kaçırması için rehbere ağaç geliyor diye seslendim. Rehber turistleri uyardı. Rehber turistleri kıl payıyla kurtardı. Koşarak kaçtılar kıl payı kurtuldular. Ağaç dallarının çarpmasıyla bazılarının kollarında sıyrılmalar oldu.

Yaklaşık 30 kişilik Rus turist grubuydu. Saat 10:00 sıralarıydı, olay oldukça yoğun bir saatte oldu. Son anda kaçtılar ama 15-20 kişinin kollarında ve sırtlarında dal çarpması nedeniyle sıyrılmalar oldu. Yaralanma olmadı hafif sıyrıklarla kurtuldular" diye konuştu.

Olayı gören Mesut Ersari, "Çıtırtı sesi geldi sonra ağaç aniden devrildi. Burada turist grubu vardı rehberleri kaçın diye bağırdı. Onlar da kaçıp kurtuldular. Ağaç 2 saniyede devrildi" dedi.

"Altından bir grup geçiyordu"

Ağaç devrildiğinde orada olduğunu belirten Berkan Peker de, "Zaten çok eski bir ağaç dibi çürümüş bunun. Altından bir de grup geçiyordu. Tam saat 12.00 sularında oldu. Altından grup geçiyordu yavaş yavaş düştü. Yani biraz daha hızlı düşse büyük ihtimalle insanlar altında kalırdı. Yavaş yavaş düştü Allah'tan altında kimse kalmadı" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)