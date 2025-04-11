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İHA

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan M.C.B., ağaçlık alandaki patika yolda bir kadının yüzüstü şekilde hareketsiz yattığını fark edip durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, N.K. isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İLK İNCELEMEDE KADININ BURNUNUN KANADIĞI ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemede, olay yerinin vatandaşların Ardıçlı Mahallesi'nden TEM Otoyolu'na geçmek için kullandığı patika yol olduğu tespit edildi.

Kadının çanta, cüzdan ve kişisel eşyalarının yanında olduğu, ayrıca poşet içerisinde yedek kıyafetlerinin bulunduğu öğrenildi.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, burun kısmından hafif şekilde kan geldiği ve ölüm morluklarının oluşmaya başladığının tespiti yapıldı.

TECAVÜZ EDİLDİĞİ ÜZERİNDEKİ DNA ÖRNEKLERİYLE BELİRLENDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, N.K.'nin tecavüze uğradığı, cesedin üzerinde erkek şahsa ait DNA örnekleri tespit edilerek belirlendi.

Kadının boyun kısmına baskı uygulanmak suretiyle, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

3 ŞAHSIN CİNAYET İLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin olay günü maktul ile görüşen sevgilisi M.G., M.G. ile irtibatlı olan eski sevgili H.T. ve M.G.'nin ağabeyi R.G. olduğu belirlendi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 8 Nisan'da Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülüyor.