İstanbul'da ağızlık takılmayan köpek yaşlı çifte saldırdı Kadıköy'de sahibinin ağızlık takmadığı büyük cins bir köpek, yaşlı çifte ve küçük köpeklerine saldırdı. Çevredekiler çiftin köpeğini saldırgan köpeğin elinden almak için uzun süre uğraş verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye köpek sorununu ne yazık ki çözemedi.

Son dönemde birçok can kaybına neden olan soruna yönelik bazı illerde önlemler alınması için adımlar atılsa da saldırılar devam ediyor.

Sahipsiz, başıboş köpekler kadar; büyük cins saldırgan köpekler de sahiplerinin ağızlık kuralına uymadıkları için tehlike saçıyor.

Moda Sahili'nde köpek saldırısı

Son örnek İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı.

Yaşlı bir çift, küçük cins köpekleriyle Moda Sahili'nde yürüyüşe çıktı.

Çift ve küçük köpekleri, saldırgan büyük cins bir köpeğin saldırısına uğradı.

Kural gereği ağızlık takması gereken sahibinin elinden kurtulan saldırgan köpek, önce yaşlı çifte saldırdı.

Küçük köpeği ağzından alamadılar

Daha sonra havlayan küçük köpeği ısıran saldırgan köpek, yaşlı çifti de yerde sürükledi.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde çevredekilerin ellerine geçirdikleri nesnelerle köpeğe vurdukları ve küçük köpeği kurtarmaya çalıştıkları anlar dikkat çekti.