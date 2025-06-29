İstanbul'da halı sahada kavga

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Kınaçiçeği Sokak’taki bir halı sahada dün gece saatlerinde kavga çıktı.
İki grup arasında halı sahaya gelenler arasında kavga çıktı.
Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
OTOMOBİLLE EZMEYE KALKTI
Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu.
Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye kalktı.
Otomobili kullanan kişi daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Konuyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.