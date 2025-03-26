İstanbul'da aile katliamında 3 can kaybı

İHA

İstanbul Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Haydar Duran isimli şahıs, eski eşinin Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi.

Eski eşinin evine gelen Duran, henüz bilinmeyen bir nedenle Damla B. ile tartışmaya başladı.

SİLAHLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle Duran, eski eşi Damla Bakiler’i, kız kardeşi Selin B. ve iki kız kardeşin annesi Nazan Deniz’i silahla vurduktan sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE KATLİAMINDA 3 CAN KAYBI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde olayı gerçekleştiren Haydar Duran ile eski eş Damla Bakiler ve Bakiler'in annesi Nazan Deniz’in hayatını kaybettiği belirledi.

Selin B. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇİFTİN BİR KIZ ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.

Çiftin bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.