İstanbul'da aile trajedisi... Oğlunu öldürdü, baba ve annesini yaraladı Polis ekipleri Avcılar'da oğlunu öldürüp babası ile annesini yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Ali Güneş'i yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde 52 yaşındaki Ali Güneş, oğlu ile babasının evine gitti.

Ali Güneş tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.

Ali Güneş kendisini engelemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı.

Hastanede kurtarılamadı

Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlu Ali Güneş'in alkollü olarak sık eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi.

Polis çalışma başlattı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aramalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)