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İstanbul'da akıllara durgunluk veren 'Jammerlı hırsızlık'

İstanbul'da akıllara durgunluk veren 'Jammerlı hırsızlık' Esenyurt’ta sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanıp alışveriş merkezi otoparkındaki araca giren hırsızlar, bir dakika içinde 80 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Olayla ilgili iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.