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İstanbul'da alacak-verecek kavgası! Sokak ortasında darbedip o anları kaydettirdi

İstanbul'da alacak-verecek kavgası! Sokak ortasında darbedip o anları kaydettirdi Aralarında husumet bulunan iki adam sokak ortasında tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle, kendisini babasına şikayet ettiğini söyleyen saldırgan acımasızca saldırıya geçti. Kavga anları kamerada.