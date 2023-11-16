İstanbul'da yaşanan bir olay sosyal medyaya yansıdı.
Bahçelievler'de gece saatlerinde sokakta buluşan 3 kişiden ikisi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı.
Dövdüğü anları kaydettirdi
Bu sırada tartıştığı kişinin kendisini babasına şikayet ettiğini söyleyerek darbetmeye başladı.
Saldırıyı yapan kişi, o anları arkadaşına cep telefonu ile kaydettirdi.
Hakaretler savurup saldırdı
Saldırgan, "Sen gittin babama, 'Benden oğlun para mı aldı' dedin. Şahitler var." diyerek, hakaretler savurduğu kişiyi tekme tokat dövdü.
Görüntülerde saldırıya uğrayan kişinin kan sulandırıcı kullandığını söylediği, ancak saldırganın, "Neyin kan sulandırıcısını kullanıyorsun" diyerek darbetmeye devam ettiği görüldü.
Sosyal medyada gündem olan kavga büyük tepki çekti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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