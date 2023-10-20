İstanbul'da alacak verecek kavgasında kan aktı Ataşehir'de alacak verecek kavgasında yanında bıçak getiren C. B. isimli şahıs, tartıştığı kişiye saldırdı. H. B. sağ göz altından ve sol elinden bıçakla yaralandı.

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DHA

İstanbul Ataşehir'de korkunç bir olay meydana geldi...

İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde alacak verecek meselesi olan iki şahıs, bir araya geldi.

Kendisine borcu olan H.B. ile konuşan C.B., kısa bir süre geçtikten sonra tartışmaya başladı.

İkili arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönerken C.B. yanında getirdiği bıçakla H.B'ye saldırdı. H. B. sağ göz altından ve sol elinden bıçakla yaralandı.

İkilinin arasında giren çevredeki vatandaşlar ise tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, C. B. ve B. B.'yi gözaltına alırken, H. B.ye saldırdıkları bıçağa da el koydu. Hafif yaralanan H. B. ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan C. B. ilk ifadesinde kendisine borcu olduğunu bundan dolayı olay yerinde şans eseri denk geldiklerini ve kavga çıktığını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

"Bıçağı elinden zor aldım"

Görgü tanığı Murat İlgazi, "Bir kişi elinde bıçak, bir kişide yerde yaralı yatıyordu. Vatandaşlar ayırmaya çalışıyordu. Aralarında alacak verecek meselesi varmış herhalde" diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı Dündar Taşer, "Geldiğimizde yaralı yerdeydi. Oğlu da onun üstündeydi. Babasını ayırmaya çalışanlar vardı. Oğlu, 'bizi dolandırdı evimizi elimizden aldı bu adam' diye konuşuyordu" dedi.

Ayırmaya geldiğini söyleyen Kerem Özkul ise "Bıçağı elinden zorla aldım. Polis baba ve oğlunu alıp götürdü. Yaralının durumu iyiydi" şeklinde konuştu.

Kavga anı kamerada

Alacak verecek nedeniyle çıkan bıçaklı kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde yaralanan bir kişinin yerde yattığı ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)