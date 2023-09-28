İstanbul'da alev alan doğalgaz kutusu paniğe neden oldu Beylikdüzü'nde apartman girişindeki doğalgaz kutusunda yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, çevre sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Kavaklı Mahallesi'nde Sancak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın doğalgaz kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verirken, bir taraftan da kendilerini dışarı attı.

Bu sırada alevlerin yükseldiği doğalgaz kutusunun yanındaki bir motosiklet alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de mahallenin doğalgazını kesti.

Motosiklet kül oldu

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir motosiklet tamamen yandı.

Apartmandaki bir dairenin camlarının kırıldığı görülürken, kaldırımdaki elektrik direği hasar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

O anlar kamerada

Doğalgaz kutusundan yükselen alevler mahalle sakinlerinin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde doğalgaz kutusundan çıkan yangında elektrik direği ile park halindeki motosikletin yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)