DHA

Kavurucu sıcaklar yurdu etkisi altına aldı...

Sıcaklar devam ederken göl ve barajlarda kuraklık çanları çalıyor.

Kış döneminin mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte azalan yağışlar nehirleri de etkiliyor.

İstanbul'da Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki göl tamamen kurudu.

Alibey Deresi'ne bağlanan alan neredeyse çöle döndü. Göle girmek tehlikelidir tabelalarının bulunduğu alanda gölden eser kalmadı.

Göl hayvanların otladığı alan döndü

Tamamen kurumuş gölde, koyunlar ve keçiler de otlamaya başladı.

Havadan da görüntülenen göl, tedirginlik yarattı.

"Dere olan yere batarsa çıkaramazsın"

Koyunlarını otlatmak için gelen çoban Murat Emek, şunları söyledi:

Kışın buralarda su varmış. Böyle olalı 1, 1 buçuk ay oldu. Koyunlar yeni geldi, 1 hafta 10 gün oldu. Ot çıktı diye otluyorlar. Tehlikeli. Dere olan yere batarsa çıkaramazsın. Bir riski var ama şu anda yok. Yağmur yağdığı zaman gelmiyorum buraya. Yağmur yağdığı zaman ayaklar batıyor zaten.