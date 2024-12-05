AA
İstanbul'da uluorta, kimseyi umursamadan yapılan taciz ağızları açık bıraktı.
Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi'ndeki çiğ köftecide bir sapığın rahat tavırları görenleri çileden çıkardı...
Bir çiğköfteciden alışveriş yapan kadını kasa önünde defalarca elle taciz eden sapığın görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kadın müşterinin taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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