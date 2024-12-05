Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da alışveriş yapan kadını taciz eden sapık yakalandı

İstanbul'da alışveriş yapan kadını taciz eden sapık yakalandı Küçükçekmece'de, bir çiğ köftecide kadın müşteriyi taciz ettiği belirlenen gözü dönmüş sapık gözaltına alındı.