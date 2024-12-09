DHA
İstanbul Avcılar Harmantepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşayan Mehmet Ergün'ün komşuları, evin içinde hareketsiz yattığını gördü.
Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerinde Mehmet Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ İÇTİ
Polisin yaptığı incelemede, Ergün'ün cenazesinin yanında yüzey temizleyicisi bidonu bulundu.
Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Mehmet Ergün'ün cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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