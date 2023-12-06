İstanbul’da alkollü kadın hastaneyi birbirine kattı

İHA
İstanbul Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir hastanenin acil bölümüne, gece saatlerinde Özbekistan uyruklu alkollü bir kadın geldi.
Kadın, güvenliklerle yaşadığı tartışmanın ardından hastaneyi adeta ayağa kaldırdı.
Yabancı uyruklu kadın zor anlar yaşattı
Alkolün etkisiyle ayağa kalkmakta zorlanan kadın, güvenlik görevlilerine Türkçe küfürler ve tehditler savurdu.
Yumruk attı, küfürler ve tehditler savurdu
O esnada kendisine yardım etmek isteyen bir vatandaş, kadın tarafından yumruklandı.
Hastaneye gelen diğer vatandaşların da araya girmesiyle kadın, olduğu yerden güçlükle uzaklaştırıldı.
O anlar böyle görüntülendi...Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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