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İstanbul’da alkollü kadın hastaneyi birbirine kattı

İstanbul’da alkollü kadın hastaneyi birbirine kattı Şişli’de hastanenin acil bölümüne gelen alkollü olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu kadın, hastaneyi birbirine kattı. Güvenlik güçlerine Türkçe küfürler savuran kadın, kendisine yardım etmek isteyen bir kişiye de yumruk attı.