İHA
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında adeta felaketin kıyısından dönüldü.
Esenyurt ilçesine bağlı Gökevler Mahallesi’nde seyreden alkollü olduğu düşünülen minibüs şoförü, karşı kaldırıma geçmeye çalışan kadına çarptı.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın sertçe yere kapaklandı.
Sürücü ise kadının bilincinin açık olduğunu görünce aracına binerek uzaklaşmak istedi.
O ANLAR KAMERADA
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın duruma tepki gösterirken, kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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