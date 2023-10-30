İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde eşiyle tartışan adam alkollü şekilde, yaşadığı apartmana girmek istedi.
Eşi onu eve almazken sinirlenen şahıs, sokakta bağırmaya ve hakaret etmeye başladı.
“Neden içeri almıyorsun? Çocuklarının babasıyım” diyerek küfürler savuran adam, eline taş alarak evin camına defalarca fırlattı.
Mahalleli sesten uyuyamadı
Evin camları kırılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.
O anlar kaydedildi
Ekipler şahsa müdahale ederken yaşanan o anlar ise sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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