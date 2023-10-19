İstanbul'da alkollü şahıs sağa sola çarptı! Boşluğa düştü... Alkollü adam ayakta durmakta zorlanınca bir binanın duvarına çarpıp kaldırımdaki çukura düşen adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ayakta durmakta güçlük çeken bir şahıs ilginç görüntülere sebep oldu...

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs yolda ilerlemeye çalıştı.

Duvarlara çarparak ilerleyen şahıs yokuşta dengesini kaybetti.

Çukura düştü

Sağa ve sola yalpalayan şahıs, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptıktan sonra kaldırımda bodrum kata giriş için bırakılan çukura düştü.

O anlar kaydedildi

Görenleri gülümseten ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)