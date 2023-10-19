İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ayakta durmakta güçlük çeken bir şahıs ilginç görüntülere sebep oldu...
Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs yolda ilerlemeye çalıştı.
Duvarlara çarparak ilerleyen şahıs yokuşta dengesini kaybetti.
Çukura düştü
Sağa ve sola yalpalayan şahıs, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptıktan sonra kaldırımda bodrum kata giriş için bırakılan çukura düştü.
O anlar kaydedildi
Görenleri gülümseten ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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