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    Beyoğlu’nda taciz ettikleri kadınların sakladığı dükkandaki gençlerle çatıştılar

    Alkollü şahıslardan rahatsız olan 2 kadın, saklandıkları iş yeri sahipleri tarafından korundu. Duruma sinirlenen şahıslar, dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.
    • 03.10.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 13:55
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    Beyoğlu’nda taciz ettikleri kadınların sakladığı dükkandaki gençlerle çatıştılar

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi.

    Tarafların saldırgan tavırları sonrasında iş yerindeki camlar tuzla buz olurken, yaşanan silahlı saldırılar film sahnelerini andırdı.

    Tarlabaşı Bulvarı’nda alkollü iki şahıs, siyahi kadını takip ederek sözlü tacizde bulundu.

    Bu durumdan korkan iki kadın bir tekel bayiine sığındı.

    Alkollü şahıslar bayi sahibine sinirlendi

    Dükkandaki iki genç, kadınlara sahip çıkarak şahıslarla sözlü tartışmaya girdi.

    Tartışmanın ardından alkollü gençler tehditsavurarak bayiiden ayrıldı.

    Beyoğlu’nda taciz ettikleri kadınların sakladığı dükkandaki gençlerle çatıştılar VİDEO

    Saldırganlar bayiyi tuzla buz etti

    Olaydan 1 saat sonra eline silah alan şahıslar bayiye ateş açtı.

    Bunun üzerine içecek dolabının camı tuzla buz olurken, dükkandaki gençler ise tezgahın altına sığınarak mermilerden son anda kurtuldu.

    Beyoğlu’nda taciz ettikleri kadınların sakladığı dükkandaki gençlerle çatıştılar #1

    Gençler karşılık verdi

    Saldırının ardından tezgahtan kurusıkı tabanca alan genç, dışarıya çıkarak saldırganlara karşılık verdi.

    Bunun üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. O esnada devriye gezen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları etkisiz hale getirdi ve silahlarına el koydu.

    Beyoğlu’nda taciz ettikleri kadınların sakladığı dükkandaki gençlerle çatıştılar #2

    O anlar kayıt altına alındı

    Film sahnelerini aratmayan o silahlı çatışma, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Şüpheliler gözaltına alındı

    Olayda 1 saldırgan gözaltına alınırken, kurusıkı tabancayla karşılık veren 2 genç ise emniyete götürüldü.

    Bir saldırgan aranıyor

    İHA'nın haberine göre, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, kaçan saldırganlardan birinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Beyoğlu’nda taciz ettikleri kadınların sakladığı dükkandaki gençlerle çatıştılar #3

    Beyoğlu’nda taciz ettikleri kadınların sakladığı dükkandaki gençlerle çatıştılar #4


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