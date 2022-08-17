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    İstanbul'da alkollü şahısların kavgası kamerada

    Esenyurt’ta ayakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar, sokak ortasında birbirlerine saldırdı.
    • 17.08.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 11:07
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    İstanbul'da alkollü şahısların kavgası kamerada

    İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde alkollü şahıslar sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

    Alkollü şahısların tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Ayakta durmakta güçlük çektiler

    Kavga sırasında ayakta durmakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar birbirlerine vurdukları sırada dengelerini kaybedip yere düştü.

    Sokakta bulunan iki kişi kavgayı ayırmaya çalışırken, alkollü şahıslarla birlikte yere düştü.

    İstanbul'da alkollü şahısların kavgası kamerada VİDEO

    Gözden kayboldular

    Tarafları araya giren vatandaşların ayırmasından sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu.

    İHA'nın aktardığına göre alkollü şahısların sokak ortasındaki kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da alkollü şahısların kavgası kamerada #1

    İstanbul da alkollü şahısların kavgası kamerada #2

    İstanbul da alkollü şahısların kavgası kamerada #3


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