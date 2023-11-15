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İstanbul'da alkollü sürücü taksiye çarptı: 1 yaralı

İstanbul'da alkollü sürücü taksiye çarptı: 1 yaralı Alkollü araç kullanan sürücü, aşırı hız nedeniyle önce park halindeki araca, ardından seyir halindeki taksiye çarptı. Kazaya neden olan sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, taksi şoförü ise yaralandı.