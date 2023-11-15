İstanbul'un Kadiköy ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi.
Fenerbahçe Mahallesi üzerinde ilerleyen sürücü Ömer Cenk Koç, aşırı sürat nedeniyle direksiyonun kontrolünü kaybetti.
Araç önce park halinde duran otomobile, ardından seyir halindeki bir taksiye çarptı.
Otomobil takla attı
Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil savrularak takla attı.
Taksi ise darbe nedeniyle yol kenarındaki kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazaya neden olan sürücü Ömer Cenk Koç, kazayı yara almadan atlatırken, taksi şoförü kaza nedeniyle yaralandı.
Yaralanan taksi şoförüne ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Alkollü olduğu tespit edildi
Kazadan sonra sürücü Ömer Cenk Koç'a alkol testi yapıldı.
Alkol testi yapılan Koç'un 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.
İnceleme başlatıldı
Koç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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