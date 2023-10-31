İstanbul'da alkollü sürücünün çarptığı bekçi havada takla attı Trafik ekiplerinin denetimi sırasında yavaşlamayan bir otomobil, yol kenarındaki bekçiye çarptı. Havada takla atarak yan aracın tavanına düşen bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, alkollü sürücü tutuklandı.

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İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ilginç bir kaza yaşandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler denetim yaptı.

Denetim sırasında bir sürücünün uyarılara rağmen yavaşlamadığı görüldü.

Bekçiye çarptı

Otomobiliyle süratli şekilde seyreden D.A., kontrolünü kaybederek görevli bekçi N.Ö.’ye sert bir şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı.

Araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı

Olayın ardından bekçinin yaralanmasına neden olan sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı.

Kaza esnasında alkollü olduğu ve "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı olduğu belirlenen D.A. ile İ.H. adliyeye sevk edildi.

Sürücü D.A., çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekçinin sağlık durumu iyi

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Görüntüde, süratli şekilde uygulama noktasına ilerleyen otomobilin görevli memurun uyarmasına rağmen yavaşlamayarak bekçiye çarptığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)