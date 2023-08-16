İstanbul'da alkollü yakalanan sürücüden mesaj: Alkollü araç kullanmayın Kadıköy ilçesinde ekipler tarafından yapılan uygulamada, alkollü yakalanan sürücü durumu görüntüleyen gazetecilere, "Cezayı siz ödeyin" dedi.

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DHA

Yurt genelinde araçlara yönelik denetimler sürüyor.

Trafik polisi ekipleri, belli bölgelere uygulama noktası oluşturuyor.

Kimi zaman öğle saatlerinde kimi zaman da gece saatlerinde yapılan denetimlerde, adeta ceza yağıyor.

Dün gece de İstanbul'un en işlek ilçesi olan Kadıköy'de ekipler harekete geçti.

Sürücü alkollü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçlar denetlendi.

Araçları tek tek durduran ekipler, sürücüleri alkol kontrolünden geçirdi. Bu kontrol sırasında alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan Taşkın'a cezai işlem uygulandı.

Araç otoparka çekildi

Cezayı öğrenen sürücü, denetimi takip eden gazetecilere 'Cezayı siz ödeyin' dedi.

Alkollü sürücü Taşkın, polis merkezine götürülürken, denetim noktasına gelen arkadaşı ise otomobili teslim almaya çalıştı. Ancak polis, otomobili otoparka çekti.

"Tavsiyem kimse alkollü araç kullanmasın"

Erdoğan Taşkın, “Bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu akşam ilk defa trafiğe çıktım onda da yakalandım. Ceza yedik mi bilmiyorum, kaç promil onu da bilmiyorum. İki katı promil alkollü olabilir. Yapacak bir şey yok, tavsiyem kimse alkollü araç kullanmasın." dedi.

89 bini aşkın ceza yağdı

Kadıköy sahil yolu üzerinde 23.00 - 01.00 saatleri arasında yapılan trafik denetiminde 47 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 31 sürücüye toplam 89 bin 948 TL ceza uygulandı.