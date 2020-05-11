İstanbul’da amatör futbolcu telefonunu kaptırdı

Zeytinburnu’nda arkadaşıyla cep telefonuyla görüntülü görüşme yapan amatör futbolcu genç, kapkaça uğradı. Suç makinesi zanlı, polis tarafından yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi'nde akşam saatlerinde dışarıya çıkan amatör futbolcu Soner A. (28), cep telefonundan arkadaşını arayarak, görüntülü görüşmeye başladı.

Genç sokak üzerinde görüşme yaptığı esnada arkasından yaklaşan bir şahıs, kaşla göz arasında gencin telefonunu kapkaç yaptı.

YAKALADI ANCAK GERİ BIRAKTI

Kısa süreli şok geçiren genç, kapkaççıyı kovalamaya başladı. Bir süre sonra kapkaççıyı yakalayan genç, kendisine bıçak çekeceğini düşündüğü için gitmesine izin verdi.

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SUÇ MAKİNESİ HIRSIZ YAKALANDI

Olayın ardından genç, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Günlerce çalışma yapan polis, zanlının 1 yağma, 5 hırsızlık, cinsel istismar, 8 uyuşturucu madde kullanmak, yankesicilik, yaralama suçlarından emniyete kaydı bulunan Mesut Ç. (21) olduğunu belirledi.

CEP TELEFONUNU 450 LİRAYA SATTI

Şahsın adresini de tespit eden polis, Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde yaptığı baskınla suçluyu kıskıvrak yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, suçu işlediğini kabul ederek cep telefonunu Aksaray’da 450 liraya sattığını itiraf etti. İşlemleri tamamlaman suçlu, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.