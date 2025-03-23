İstanbul'da amatör lig maçı öncesi kavga

İHA
Süper Amatör Lig İstanbul etabında play-off yarışı veren Gazi Mahallesi ile Feriköy arasındaki kritik karşılaşma öncesinde stat çevresinde tansiyon yükseldi.
TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Avcılar Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi karşı karşıya gelen iki takımın taraftarları arasında taş ve sopaların kullanıldığı arbede yaşandı.
Kavga, stat çevresinden ara sokaklara taşarken, bazı taraftarların kaldırım taşları fırlattığı görüldü.
Olay anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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