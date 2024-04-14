İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 29 bin lira para cezası Beykoz ilçesinde ambulansa yol vermediği belirlenen sürücüye toplam 29 bin 530 lira para cezası kesildi.

AA

İstanbul'un Beykoz ilçesinde polis ekipleri, Kavacık Mahallesi Yeni Riva Caddesi'nde seyreden araç sürücüsünün ambulansın geçişini engellemesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede ambulansın önünü kesen, ilerlemesini geciktiren ve trafik akışını engelleyen araçta bulunan kişilerin sağlık personeli ile sürücüye de hakaret ettikleri anlaşıldı.

Gözaltına alındı

Araç plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücü A.E. ile arka koltukta oturarak, sağlık görevlilerine hakaret ettiği tespit edilen E.A. gözaltına alındı.

29 bin 530 lira para cezası kesildi

Kullandığı araç trafikten men edilen sürücü A.E'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, aksine işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, geçiş üstünlüğü bulunan aracın geçişini engelleyip yol vermediği, kamunun rahatını bozacak şekilde saygısızca ve sürücü belgesiz araç kullandığı gerekçesiyle 29 bin 530 lira para cezası kesildi.

Yolcu koltuğunda bulunan E.A. hakkında sağlık personeline "hakaret" ettiği iddiasına ilişkin işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)