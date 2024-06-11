Dün saat 15.00 sıralarında İstanbul Kadıköy'de ambulansa yol vermeyen iki motosikletli magandanın davranışları, anbean görüntülendi.
Bir belediyeye ait hasta nakil ambulansı, ismi öğrenilemeyen motosikletli iki kişi tarafından durduruldu.
"Hasta olduğuna inanmıyoruz" deyip ambulansı durdurdular
Siren çalarak hastaneye hızla hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü, motosikletlilerle tartışmaya başladı. Trafik magandaları, "Bu ambulansta gerçekten hasta olduğuna inanmıyoruz." diyerek içerideki hastayı görmek istediklerini söyledi.
Bakan Koca: "İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde.
Bakan Koca'nın paylaşımında, olaya ilişkin görüntüler de yer aldı.
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