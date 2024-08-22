İstanbul'da anaokulu öğrencisi okul bahçesinde unutuldu Kağıthane'de bulunan bir anaokulunda öğretmenler tarafından okul bahçesinde unutulan çocuk 2 saat boyunca 'Beni kurtarın, ben burada kayboldum' diye ağladı. Durumu öğrenen anne okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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DHA

İstanbul Kağıthane'de bulunan anaokulunda, skandal bir olay meydana geldi.

Çağlayan Mahallesi'nde bulunan anaokulunun ilk gününde, tüm öğrenciler ders yaparken 2.5 yaşındaki bir çocuk bahçede tek başına bırakıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK SAATLERCE OKUL BAHÇESİNDE AĞLADI

Öğretmenlerin hiçbir şekilde olaya müdahale etmediğini, kayıtsız kaldığını iddia eden anne Dilek Ergül, anaokulu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olaya dair görüntüleri sosyal medyada izleyen bir başka veli ise, ağlayanın kendi çocuğu olduğunu düşünerek olay yerinde okula tepki gösterdi. Görüntüleri izleyen veli çocuğunu okuldan alacağını ifade etti.

"HİÇBİR GÖREVLİ ÇOCUKLA İLGİLENMİYOR"

Görüntülerde, çocuğun okulun bahçesinde tek başına kalıp bir süre ağladığı, o esnada görüntüleri çeken kişinin, "Burası özel bir kreş, çocuk 2 saattir ağlıyor, hiçbir yetkili, hiçbir görevli gelip de ilgilenmiyor. Bu kreşin ismini alarak görüntüleri sosyal medyada yayınlayacağım. Lütfen çocuklarınızı verdiğiniz kreşleri, özenle seçerek verin, yoksa bütün gün bu şekil ağlıyor çocuklar. İlgilenen hiçbir görevli yok" şeklinde ifadeler kullandığı, o sırada da çocuğun oyun masasını duvar kenarına getirip üstüne çıktıktan sonra kadından yardım istediği anlar görülüyor.

"NEFESİ KESİLENE KADAR AĞLAMIŞTI"

Bahçede unutulduğu iddia edilen çocuğun annesi Dilek Ergül, "Oğlumun ilk günüydü, biraz oyun oynadıktan sonra okuldan ayrıldım. Çocuğu almaya gittiğimde nefesi kesilene kadar ağlamıştı ve halen ağlıyordu. Normal olduğunu söylediler, aldım eve götürdüm.

Ertesi gün okula gittiğimde bir konu hakkında müdürle konuşmak istediğimi söyledim. Büyük ihtimalle onlar bu konuyu öğrendiğimi düşünüp kendileri konuyu açmak istediler. Şöyle bir olay yaşanmış; oğlumu bahçede bıraktıklarını, 15 saniyeliğine oyun hamuru almaya gittiklerini söylüyorlar.

"VİDEOYU ÇEKEN KİŞİYE 'BENİ KURTAR' DİYE BAĞIRIYOR"

O sırada karşı binadan bir kişi çocuğun videosunu çekiyor, bunu sosyal medyada paylaşıyor. Onlar bu videoyu kaldırtıyorlar. Ben o kişiye ulaşarak bu videoları aldım, izliyorum. Yaklaşık 3 dakika videolar. Çocuk, 'Beni kurtarın, ben burada kayboldum’ diye bağırıyor.

Çocuk herşeyin farkında aslında, kapı açık içeri giremiyor. Benim tahminim, çocuk korkutulduğu için içeri giremiyor. O camdan seslenen kadına da, 'Beni buradan kurtar, yardım et' diye bağırıyor" şeklinde konuştu.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN AĞLADIĞI ANLAR KAMERADA

2.5 yaşında olduğu öğrenilen çocuğun anaokulu bahçesinde tek başına kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun 'Anne' diyerek ağladığı ve bağırdığı anlar görülüyor.

Cep telefonu görüntüsünü çeken kadının 'Ne oldu oğlum' sorusu üzerine küçük çocuk oyuncak masayı duvarın kenarına getiriyor. Küçük çocuğun görüntüleri çeken kadına birşeyler anlatmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

"ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ BERBAT, ANLAŞALIM DİYORLAR"

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Ergül, "Çocuğun psikolojisi berbat. Okul benimle iletişime geçti, 'Bir anlık ihmal olabilir' diyorlar. Çay içmek ve anlaşmak istiyorlar.

Bunu istemiyorum, bu çocuğun yaşadığı travmayı atlatalım. Çocuğum hiçbir şekilde durmuyor, çok cıvıl cıvıl bir çocuk ama sürekli ağlıyor" dedi.

"BU BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ"

Görüntüleri sosyal medyada izleyip, ağlayanın kendi çocuğu olduğunu düşünerek okula geldiğini söyleyen veli İsa Kaynar ise, "Şu an çocuğumuzu kreşten aldık, artık bitti. İkinci gün olmayacak. Bugünden sonra bir daha gelmesini istemiyoruz.

Çok yanlış bir durum, bu çocuk benim çocuğum da olabilirdi. Görüntüleri sosyal medyadan görüp, işten çıkıp geldim buraya" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)