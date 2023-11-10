İstanbul Esenyurt'ta herkesi üzen bir olay meydana geldi...
Esenyurt Selahaddin Eyübbi Mahallesi’nde evinde doğum yapan kadın, komşusundan market poşeti istedi.
Komşusundan aldığı poşete bebeği koyan kadın, camdan aşağı attı. Çocuğunu okula götüren bir adam, sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açarak yenidoğan bebekle karşılaştı.
Polislere tepki gösterdi
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürdü.
Komşularının ihbarı üzerine yeni doğum yapan kadının evine giden polis ekiplerine kadın, kapıyı açmayarak “Size ne benim çocuğum değil mi?” diyerek tepki gösterdi.
İkna çalışmalarının ardından gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü.
Bebek hayatını kaybetti
İlk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, evde olan bebeğin annesi S.M.Ö. ve anneanne N.G.'yi gözaltına aldı. Anne-kızın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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