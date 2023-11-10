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İstanbul'da annesi tarafından sokağa atılan bebek hayata tutunamadı

İstanbul'da annesi tarafından sokağa atılan bebek hayata tutunamadı Esenyurt'ta yeni doğum yapan bir kadının market poşetine koyarak camdan sokağa attığı bebeği hayatını kaybederken, 2 kişi ise gözaltına alındı.