İstanbul'da annesini öldürüp iki gün boyunca cesediyle yaşadı Beyoğlu'nda madde bağımlısı Ercan Yıldız, birlikte yaşadığı annesi Aysel Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra iki gün boyunca cesetle aynı evde kaldı. Cinayet, Aysel Yıldız'ın iki gün işe gitmemesi üzerine ortaya çıktı.

DHA

İstanbul'da kan donduran bir cinayet yaşandı.

Beyoğlu ilçesinin Fetihtepe Mahallesi'nde yaşayan Aysel Yıldız, 2 gün boyunca işe gitmedi.

Yakınları ve komşuları, Yıldız'dan hiçbir haber alamayınca durumundan şüphelenerek eve gitti.

2 GÜN BOYUNCA ANNESİNİN CESEDİYLE YAŞADI

Sabah saatlerinde Yıldız'ı kontrol için evine giden komşulara kapıyı, kadının 22 yaşındaki oğlu Ercan Yıldız açtı.

Genç adam annesinin evde olduğunu söylese de anneden ses çıkmayınca komşular durumu polise bildirdi.

Eve giren ekipler, annenin yerde hareketsiz yattığını gördü.

KATİLİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Yapılan incelemede, Aysel Yıldız’ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve yüzünde yastık olduğu tespit edildi.

Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan Ercan Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ÖNCE BIÇAKLAMIŞ SONRA AĞZINA YASTIK KOYMUŞ"

Mahalle sakini İlhan Ataç, “Burada 22-23 yaşlarında madde bağımlısı bir genç vardı. Annesini evde ölü buldular. 2-3 gün olduğu söyleniyor. Çocuk bıçaklamış daha sonra ağzına yastık koymuş.

Bu çocuk daha önce de mahallede yabancı madde kullanıyordu. Mahallede bağırıyor, çocuklar korkuyordu. Bu çocuklar böyle değildi. Burada bunun gibi çocuklar var.

"BOĞULDU SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞ"

Böyle olayların yaşanmasından korkuyoruz. Çocuk burada annesiyle beraber yaşıyor. O gece de komşulardan görenler olmuş. Annesi işe gitmeyince şüphelenmişler. ‘Annen nerede’ diye sormuşlar. Daha sonra annesini görünce polise haber vermişler.

Adli Tıp'tan geldiler. İnceleme yaptılar. Sonra cenazeyi kaldırdılar. Çocuğu da götürdüler. Annesini bıçakladıktan sonra ağzına yastık bastırtmış. Daha sonra da kanları silmiş. Boğuldu süsü vermeye çalışmış." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)