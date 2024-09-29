İstanbul'da annesiyle tartışan alkolik babasını bıçakladı Esenyurt'ta alkollü babasının annesiyle şiddetli bir şekilde kavga ettiğini duyan 17 yaşındaki çocuk, babasını bıçakladı. Baba ağır yaralanırken, çocuk ise gözaltına alındı.

İHA

İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki M.C., dün akşam saatlerinde Esenyurt'taki evine döndüğü sırada kapının önünden kavga sesleri duydu.

Alkolik babası Doğan C.'nin annesiyle şiddetli bir tartışma içerisine girdiği anlayan çocuk aceleyle eve koştu.

ANNESİNİ KURTARMAK İÇİN BABASINI BIÇAKLADI

Annesini kurtarmak isteyen 17 yaşındaki M.C., babasını bıçakladı.

Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğan C'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Doğan C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)