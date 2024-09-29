İstanbul'da annesiyle tartışan alkolik babasını bıçakladı

İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki M.C., dün akşam saatlerinde Esenyurt'taki evine döndüğü sırada kapının önünden kavga sesleri duydu.
Alkolik babası Doğan C.'nin annesiyle şiddetli bir tartışma içerisine girdiği anlayan çocuk aceleyle eve koştu.
ANNESİNİ KURTARMAK İÇİN BABASINI BIÇAKLADI
Annesini kurtarmak isteyen 17 yaşındaki M.C., babasını bıçakladı.
Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Doğan C'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Doğan C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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