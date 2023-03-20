İstanbul'da araç çalan çete çökertildi! Otomobiller sahiplerine teslim edildi

İstanbul'da park halindeki otomobilleri çaldıkları iddia edilen 7 kişilik şebeke, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 21 çalıntı araç ele geçirildi. Araçlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Çalındıktan sonra bulunan otomobilini teslim almaya gelen Volkan Şahin şunları söyledi:

29 Eylül'de aracım evimin önünde gece 03.00 gibi çalındı. Sabah işe gitmek için kalktığımda aracın yerinde olmadığını gördüm. Polise gidip kayıp tutanağını tuttuktan sonra eve geldiğimde komşum, gece araca bir kişinin girip el frenine indirdikten sonra 100 metre aşağıda aracı çalıştırıp kaçtığını söyledi. İstanbul emniyeti, oto hırsızlık şubeyi birkaç kez aradım. Biz aracın peşindeyiz, bulunca size dönüş yapacaklarını söyledi. Ocak ayının 25'inde Ankara Oto Hırsızlık Şube'den aracımın bulunduğuna dair telefon geldi. Ankara'ya gidip aracımı aldım. Çok sıkıntı çektim, devlet büyüklerimden rica ediyorum insanların emekleri bu kadar basit çalınmamalı. Yaklaşık 30 bin lira masraf etmiştim, kim çaldıysa hakkımı helal etmiyorum.