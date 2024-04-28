İstanbul'da aracını yıkatmak istedi: Kazalar peş peşe geldi Benzinliğe giren sürücü fren yerine gaza basarak bir çalışana çarparken, telaşla geri giderken arkasında bulunan araçla çarpıştı. Olayda yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi için emniyete götürüldü.

İHA

İstanbul'da dikkatsiz sürücü art arda kaza yaptı.

Kadıköy ilçesinde Bostancı Mahallesi, Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 14.30 sıralarında aracını yıkatmak için benzinliğe giren bir sürücü, fren yerine gaza basması sonucu benzinlikteki çalışana çarptı.

Telaşlanınca arkasındaki araca çarptı

Çalışana çarptığını fark eden sürücü telaşlanarak araçla geri geri gelmeye çalıştığı sırada arkadaki araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi yaralandı

Aracın çarpması sonucu hafif yaralanan benzinlik çalışanı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sürücünün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya neden olan araç sürücüsü, ifade vermek üzere karakola götürüldü.

"Çalışan arkadaş yaralı"

Olayın yaşandığı anı gören çevredeki vatandaşlardan Ahmet Yılmaz, "Aracın sahibi öndeki çalışana vuruyor. Sonra panik yapıp geri vitese takıp araçlara vuruyor. Çalışan arkadaş yaralı." dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)