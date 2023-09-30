İstanbul'da araçlar ters yöne girdi! Trafik karıştı... Yağış sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol üzerindeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Trafikten kaçmak isteyen araç sürücüleri ise ters yöne girerek trafiği tehlikeye attı.

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İHA

Trafik magandaları yollarda dehşet saçıyor...

Onlarca vatandaşın canını tehlikeye atan sürücülere bir yenisi eklendi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kartal Samandıra Bağlantı yolunda kaygan zeminde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol trafiğe kapandı

Sürücü bunun ardından yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrilirken yol trafiğe kapandı.

Araçlar ters trafiğe girdi

Oluşan yoğun trafikten kaçmak isteyen araç sürücüleri ise ters yöne girerek ilerlemeye çalıştı.

Sürücülerin hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar dron ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)