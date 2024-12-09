DHA
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi üzerinde seyreden sürücünün kullandığı motosiklet, bilinmeyen bir sebeple arızalandı.
Yolda kalan motosiklet sürücüsüne başka bir sürücü yardım etti.
PLASTİK POŞETLE ÇEKTİLER
Arızalanan motosiklet plastik poşet bağlanarak çekildi.
Öndeki motosiklet sürücüsü arızalanan motosikletle arasına plastik poşet bağlayarak trafikte uzun süre bu şekilde ilerledi.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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