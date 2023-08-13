İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saat 13,30 sıralarında Sultanbeyli Petrol yolu Caddesinde 2 otomobil birbirine girdi.
Petrol Yolu Caddesi'ne girmek isteyen Mehmet Parlayan yönetimindeki hafif ticari aracı gören otomobil sürücüsü yavaşladı.
Arkadan gelen otomobil sürücüsü ise önünde duran otomobile çarptı.
Araba arabanın üzerine çıktı
Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak önce refüje ardından çarpan otomobilin üzerine çıktı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Arka kısmı, diğer otomobilin üzerinde kalan otomobildeki iki kişi sıkışırken çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye götürüldü.
Sürücüler kavga etti
Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.