İstanbul'da arkadan çarpan otomobili altına aldı Arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu savrularak önce refüje çıkan otomobil ardından, çarpan otomobilin üzerine çıktığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saat 13,30 sıralarında Sultanbeyli Petrol yolu Caddesinde 2 otomobil birbirine girdi.

Petrol Yolu Caddesi'ne girmek isteyen Mehmet Parlayan yönetimindeki hafif ticari aracı gören otomobil sürücüsü yavaşladı.

Arkadan gelen otomobil sürücüsü ise önünde duran otomobile çarptı.

Araba arabanın üzerine çıktı

Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak önce refüje ardından çarpan otomobilin üzerine çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Arka kısmı, diğer otomobilin üzerinde kalan otomobildeki iki kişi sıkışırken çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücüler kavga etti

Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.