İstanbul'da arkadaş cinayeti: Kavga ettiği arkadaşını tabancayla vurdu Güngören'de şüpheli şahıs, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı adam doktorların 4 günlük çabasına rağmen hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir cinayet olayı meydana geldi.

Selçuk Kapucuoğlu ve Yıldırım D. isimli iki arkadaş arasında, evde oturdukları sırada nedeni bilinmeyen bir konudan dolayı tartışma başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 44 yaşındaki Yıldırım D., arkadaşı 46 yaşındaki Selçuk Kapucuoğlu'nu tabancayla vurarak yaraladı.

Vurulan Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak dışarı çıktığı, şüphelinin ise koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yol ortasında yaralı halde bulundu

Kavgayı duyan mahalle sakinleri, bölgeye intikal edilmesi için sağlık ve güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri geldikleri sırada, Kapucuoğlu'nu yolda yaralı halde buldu.

Hayatını kaybetti

İlk tedavinin ardından, vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Kapucuoğlu, hastanede geçirdiği 4 günün ardından hayata dönemedi.

Adliyeye sevk edildi

Kaçan şüpheli Yıldırım D., kısa bir çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alınıdı.

Öte yandan şüphelinin, daha önce 4 farklı olaydan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldırım D. adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)