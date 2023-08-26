İstanbul'da arkadaşına bıçakla saldırdı: Biri toprağa, diğeri cezaevine girdi Bahçelievler ilçesinde alkol sonrası tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Geçtiğimiz akşam saat 20:30 sıralarında evinden iş aramak için çıkan 46 yaşındaki Yusuf Alaca Şirinevler'de arkadaşlarıyla buluştu.

Alaca arkadaşlarıyla Tugay Bayatlı parkında alkol almaya başladı. Bu sırada Alaca ile arkadaşları arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Alaca boynuna aldığı bıçak darbesiyle en yakın lokantaya giderek esnaftan yardım istedi.

Yaralı Yusuf Alaca'nın kanlar içinde lokantaya girdi. Esnafın yardımıyla hastaneye kaldırılan Alaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde Alaca’nın arkadaşı Y.Ç. ile birlikte alkol aldığı daha sonra parka gittiği, burada ikili arasından tartışma çıktığını, Y.Ç.’nin Alaca’yı boynundan bıçakladıktan sonra kaçtığını belirledi.

Tutuklandı

Y.Ç., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Y.Ç. ile Alaca’nın birlikte büfeden alkol aldıkları anlar ile, Y.Ç.’nin Alaca’yı bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.