İstanbul'da arkadaşını boğazından bıçakladı Gaziosmanpaşa’da aralarında daha önceden husumet olan iki Azeri arkadaş arasında kavga çıktı. Kavgada Elnar A. yanında getirdiği bıçakla Ali H.'yi boğazından bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan Ali H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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DHA

İstanbul'da dün saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet olan Elnar A. ile Ali H. (25) sokakta tekrar kavga etmeye başladı.

Elnar A., yanında getirdiği bıçakla Ali H.'yi boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Boğazından bıçaklayıp kaçtı

Çığlık sesleri üzerine gelen vatandaşlar Ali H.'yi yolun ortasına taşıdı.

O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, durarak Ali H.'yi aracına taşıdı ve hastaneye götürdü.

Ali H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Elnar A.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

"Birkaç defa buraya kavga etmeye gelmişlerdi"

Çevrede esnaflık yapan Hülya Akdeniz, "Bunun daha öncesi de vardı. Birkaç defa buraya kavga etmeye gelmişlerdi. Kadınlı erkekli grup halinde. Öncesinde böyle bir olay yaşanmış." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)