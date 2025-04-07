İstanbul'da arkadaşını öldürdü

DHA

İstanbul Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde Fırat Kırdağ'ın silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlattığı çalışmada şüphelinin kaçarken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti.

Çalışmaların devamında cinayeti işleyerek kaçan şüphelinin, Fırat Kırdağ'ın eski arkadaşı Y.G. olduğu belirlendi.

İKİ ARKADAŞIN HUSUMETLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İkili arasında bir yıl önce yaşanan bıçaklı kavgada Fırat Kırdağ ve Y.G.'nin hafif şekilde yaralandığı tespit edilirken olayın ardından birbirinden şikayetçi olmayan taraflar arasında husumet oluştuğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Y.G.'yi Kadıköy'de gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.