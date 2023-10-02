İstanbul'da asker konvoyunda değişmeyen manzara! Trafiği tehlikeye atınca cezayı yediler Sultanbeyli'de akşam saatlerinde düzenlenen asker konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücüye toplam 25 bin 454 lira para cezası kesildi.

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AA

Trafik magandaları kendilerini sık sık konvoylarda gösteriyor.

Asker ve düğün konvoylarında para cezalarına rağmen tehlikeli hareketler sürüyor.

Sürücüler, kendi canlarını ve diğer vatandaşların canlarını adeta hiçe sayıyor. Öte yandan trafiğin ilerlemesi de engelleniyor.

Ekipler harekete geçti

Bunun bir örneği de İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asker konvoyu oluşturan bir grubu tespit etti.

Şahısların araçlarıyla Fatih Bulvarı'nda tünel çıkışı Sancaktepe istikametinde yolu kapatarak trafiğin olağan akışını engelledikleri ve konvoydaki bir aracın drift attığına yönelik sosyal medyadan yayınlanan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Ceza yağdı

Araçların plaka bilgilerinden şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan polis ekipleri, M.T.Ç, F.G, H.İ.B, S.Y. ve E.Y'yi yakaladı.

Sürücü M.T.Ç'ye kask takmadığı ve sol şeridi işgal ettiği için bin 387 lira, F.G. ve E.Y'ye sol şeridi ihlal ettiği için 951'er lira, H.İ.B'ye kamunun rahat huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinlediği, sürekli sol şerit ihlali yaptığı, trafik kanunu ve yönetmeliğindeki diğer hususlara uymadığı gerekçesiyle bin 823 lira para cezası kesildi.

Drift yaptığı için 20 bin 342 lira para cezası uygulanan, ehliyetine 60 gün el konulan sürücü S.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)