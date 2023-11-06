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İstanbul'da asker konvoyunda rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

İstanbul'da asker konvoyunda rastgele ateş açan şüpheli yakalandı Silivri'de akşam saatlerinde yapılan asker konvoyunda araç içerisinden havaya silahla ateş eden şüphelinin videosu sosyal medyada tepki çekti. Ekipler harekete geçerek şahsı tespit etti.