DHA
Asker ve düğün konvoylarında silah sesleri eksik olmuyor.
Bu kez olayın adresi İstanbul'un Silivri ilçesi.
Selimpaşa Mahallesi'nde 4 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde asker eğlencesi sonrası araçlarla konvoy yapıldı.
Silahla ateş açtı
Konvoyda bir araç içerisinden dışarı silahla ateş eden kişi, o anları cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yapılan paylaşımlar tepki alınca polis ekipleri, konu ilgili çalışma başlattı.
Şüpheli yakalandı
Çalışmalarda, görüntülerdeki şüphelinin M.E.K. olduğu tespit edildi.
M.K.E., evinde silah ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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