Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da asker konvoyunda yine altgeçidi kapattılar

İstanbul'da asker konvoyunda yine altgeçidi kapattılar Asker uğurlamak için konvoy yapan bir grup, akşam saatlerinde altgeçidi bir süre kapatarak meşaleler yaktı. Bu sırada diğer sürücüler kornolara basarak tepki gösterdi.