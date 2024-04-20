DHA
Asker ve düğün konvoyları sürücüleri çileden çıkarmaya devam ediyor.
İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde asker konvoyları yasaklanırken, düğün konvoylarının önüne henüz geçilemedi.
Konvoya çıktılar
Bu kez görüntülerin adresi Avcılar.
Bir yakınlarını askere yolcu etmek isteyen arkadaşları ve yakınları dün saat 23.30 sıralarında araç konvoyu oluşturdu.
Meşale yakıp tezahürat yaptılar
Araç konvoyu D100 yanyolda bulunan altgeçitte durdu.
Sürücüler korna çalarken konvoyun önündekiler meşaleler yaktı ve askere gidecek yakınları için tezahürat yaptı.
Altgeçit bir anda duman içerisinde kaldı. Konvoy bir süre sonra yoluna devam etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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