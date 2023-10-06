İstanbul'da asker uğurlaması! Yolu kapatıp dans ettiler Asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup genç, konvoyun ardından caddeyi kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde dakikalarca dans etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Asker uğurlaması ve düğün konvoylarında yurdun her noktasında farklı görüntüler kaydediliyor.

Yolu kesen, drift atan vatandaşlar trafikte farklı tehlikelere sebep oluyor.

Yaşanan olaylara karşılık denetimler artarken yeni olayın adresi İstanbul oldu.

Caddede yüksek sesli müzik açtılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde asker uğurlama eğlencesi için konvoy yapan bir grup genç, caddede durdu.

Tüm yolu kapatan gençler, araçlarına taktıkları hoparlörden yüksek sesli müzik açtı.

Grup dakikalarca dans etti

Caddeyi kapatarak trafiğin kilitlenmesine sebep olan gençler, dakikalarca dans etti.

O anlar kaydedildi

Yol bir süre sonra grubun ayrılması ile trafiğe açılırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)