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İstanbul'da ATM önünde pos makinesiyle dolandırıcılık: 2 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul'da ATM önünde pos makinesiyle dolandırıcılık: 2 milyon liralık vurgun yaptılar Fatih’te ATM’den para çekmek isteyen bir şahsa yardım bahanesiyle yaklaşan 2 şüpheli, mağdurun kredi kartından 3 pos cihazıyla 2 milyon 91 bin 250 liralık işlem yaptı. Vurgun anları güvenlik kamerasına yansırken iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.