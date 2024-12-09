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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir AVM'nin önünde aracıyla seyreden Aras Yılmaz'ın önünü kaskla yüzünü gizleyen bir şüpheli kesti.

Silahını çeken saldırgan aracın ön camından Yılmaz'a 10 el ateş açtı.

Aras Yılmaz vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır şekilde yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GASBETTİĞİ MOTOSİKLETLE KAÇTI

Olayın ardından saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultarak arkasına bindi.

Gasbettiği motosikletle kaçan saldırgan, Cendere Caddesi'nde silahını parçalara ayırıp yere fırlattı.

GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI

Bir süre sonra motosikletliyle kazaya karışan saldırgan, yaya olarak kaçmaya başladı.

Ancak peşindeki polis ekipleri tarafından takip edilen saldırgan, gizlenmeye çalıştığı bir evde yakalandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldırganın poliste 30 suç kaydı bulunan Mert A. (30) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mert A. işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan Aras Yılmaz'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.