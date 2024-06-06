İstanbul'da Avrupa'ya gitme vaadiyle kandırıldı: 7 bin 450 euro dolandırıldı Avrupa'ya gitme vaadiyle kandırılan ve 7 bin 450 euro dolandırılan yabancı uyruklu adamın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, dolandırıcıyı yakalayarak tutuklandı.

DHA

İstanbul'da dolandırıcıların hedefi olan adam isyan etti.

Suriye uyruklu İbrahim Elzirek, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçe katında 6 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşıyor.

3 çocuğunun hasta olduğunu söyleyen Elzirek, ailesinin daha iyi şartlarda yaşaması için Avrupa'ya iltica başvurusunda bulunduğunu öne sürdü.

İddiaya göre, ailesinde şizofreni hastası bireyler olması nedeniyle başvuruları bir türlü kabul olmayan Elzirek, Avrupa'ya gitmek için başka çözüm yolları aramaya başladı.

Sosyal medyadaki ilana kandı

Sosyal medyada gördüğü bir ilanda yer alan numarayı arayan Elzirek, 18 yaşından küçük oğlunu vatandaşlık almasının daha kolay olması ve vatandaşlığı aldıktan sonra da tüm aileyi yanına alacağını düşündüğü için Avrupa'ya göndermek istediğini söyledi.

Ardından Esenyurt'ta İbrahim Elzirek ile buluşan şüpheliler, Elzirek'ten komisyonlar da dahil olmak üzere toplamda 7 bin 450 euro para istedi.

Parası olmayan Elzirek, Suriye'de bulunan iki arkadaşından borç istedi. Suriye'den para geldikten sonra şüpheliler, Esenyurt'ta bir ofiste Elzirek ve Avrupa'ya gidecek olan oğluyla buluştu.

7 bin 450 euro dolandırıldı

Şüpheliler, Elzirek'ten 7 bin 300 euro hizmet bedeli, 150 euro ofis ücreti olmak üzere toplamda 7 bin 450 euro para aldı. Şüpheliler inandırıcılığını koruyabilmek için sahte evraklar hazırlayıp kaşe bastırdı.

Elzirek ve oğlu, iki şüpheli ile yaptığı görüşmede anlaştıktan sonra ofisten ayrıldı. Kısa bir süre sonra dolandırıcılar telefonlara cevap vermeyince, bu durumdan şüphelenen Elzirek, Osmangazi Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli Yusuf A. ve Ahmed Z.'yi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerden Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Ahmad Z., 11 Mayıs Cumartesi günü yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Yusuf A.'nın yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, İbrahim Elzirek ve oğluyla birlikte şüphelilerle buluşmaları ve şüphelilerin parayı alması cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İstanbul'da benim gibi birçok Suriyeli mağdur var"

Konuyla ilgili konuşan İbrahim Elzirek, "Ailem için, ailenin sağlığı için başka yollar arıyorum. Avrupa'da hangi devlet kabul ederse ben gitmek istiyorum. Çare bulamadım, bir aracı buldum benden para istedi. Aileden çocuk yaşta olan birini alıp Avrupa'ya gönderecektim, giden kişi ailenin geri kalanını yanına alacaktı. Avrupa'ya gitmek için başvuru yaptım ama ailemde şizofreni hastaları olduğu için kabul etmediler. Suriye'den iki arkadaşımla konuştum, mecbur onlardan borç istedim. Çocuğumu göndermek için birini buldum, parayı ona verdim. Ama o kişi bana yalan söyledi parayı aldı, çocuğumu göndermedi ve benim daha çok borcum oldu. İstanbul'da benim gibi birçok Suriyeli mağdur var. Sosyal medyaya numaralarını yazıp kefil olduklarını ve onları Avrupa'ya göndereceklerini söyleyip insanları dolandırıyorlar." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)