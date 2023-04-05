İstanbul’da Avusturya vatandaşı kadına şiddet iddiası Birliktelik yaşadığı kişinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Avusturya vatandaşı kadın, uzaklaştırma kararı aldırdı. Yaşadıklarını anlatarak yardım çağrısında bulunan kadın, “Böyle magandaların diğer kadınlar için de dışarıda durmasını istemiyorum” dedi.

DHA

Avusturya’dan 8 yıl önce Türkiye’ye gelen 34 yaşındaki Hava Çetinkaya, 4 yıl önce Fesih H. ile tanışarak dini nikah kıydı.

İddiaya göre bir süre sonra 39 yaşındaki Fesih H., Çetinkaya’ya psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

Bu sırada hamile kalan Çetinkaya, şiddet görmeye devam etti.

Tutuklanmasını istiyor

Fesih H.’nin şiddetine dayanamayan kadın, 30 Mart tarihinde koruma kararı talep etti.

Koruma kararı için karakola giden kadın, yine iddiaya göre yolda Fesih H.’nin beyzbol sopalı saldırısına uğradı.

2 yaşındaki kızı ile dışarı çıkamadığını belirten Çetinkaya, yetkililere seslenerek Fesih H.’nin tutuklanmasını talep etti.

"İmam nikahı ile evlendik, çocuğumuz oldu"

Yaklaşık 1,5 yıldır şiddet gördüğünü öne süren Çetinkaya, şunları söyledi:

Avusturya’da doğdum, 8 yıl önce Türkiye’ye geldim. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bana sunduğu bir mavi kart ile burada süresiz oturum hakkına sahibim. 4 yıl önce biriyle tanıştım, kendisi 4 çocuk sahibi evli bir adamdı. Bir süre sonra eşiyle mutsuz olduğunu söyledi, birlikte yaşamaya başladık. Mutsuz olduğu halde eşinden ayrılamayacağını belirtti. Ben burada yalnızım, kimsem yok. Tutunacak biri sandım ve tutundum. İmam nikahı ile evlendik ardından bir bebeğimiz oldu. Hamileliğimden önce de şiddet görüyordum, her defasında affediyordum. ‘Bir daha yapmaz’ dedim ama artık yeter.

"Çocuğum ile dışarı çıkamıyorum"

En son benden telefonumu istedi, vermeyince telefonumu ortadan ikiye ayırdı. Günlerce beni takip etti, tehdit etti. Çocuğum ile dışarı çıkamıyorum. En son uzaklaştırma kararı onaylandıktan sonra imza atmak için evden çıktım. Taksiye bindikten sonra dönüş için yeterli paramın olmadığını fark ettim. Daha sonra bir tanıdığımı arayarak, gelip beni almasını rica ettim, sağ olsun gelip kendisi beni aldı. Evime bırakırken yolumuzu kesti. Bu durumun tesadüf olduğunu söyledi ama tesadüf değil. O esnada bizi yoldan çevirerek beyzbol sopasıyla mazlum bir insanın arabasının camını indirdi.

"Bir Özgecan da ben olabilirdim, dayanamıyorum"

Mahkemenin 30 gün süreyle koruma kararı verdiği Hava Çetinkaya, yetkililere seslenerek şöyle devam etti: