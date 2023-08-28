İstanbul'da aylık ilaçlarını alamayan vatandaşların ilaçlarını başkalarına sattılar Reçete ile verilen ancak her ay ilaçlarını almayan hastaların adına ilaç alarak bunları sporcular başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında satan eczacı kalfalarına düzenlenen operasyonda 5 milyon lira değerinde ilaç yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Vatandaşları farklı yöntemlerle dolandıran çeteler, bu kez İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Tuzla'da bir optikçinin deposunda çok sayıda ilaç bulunduğu ve bu ilaçların yurt dışına satıldığı bilgisi alındı.

İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Baskının gerçekleştiği adreste, 5 milyon lira değerinde 134 adet tablet kanser ilacı, 56 kilo 400 gr enteral beslenme sıvısı, 34 kilo 500 gr beyin ve damar anevrizması ile yüksek tansiyon ilacı ele geçirildi.

İlaçları depoya dolduran 3 eczacı kalfası ise gözaltına alındı.

Devam reçetesi olan hastaları takip ettiler

Uzun süre eczanede kalfa olarak çalışan 27 yaşındaki bir şüpheli tarafından, devam reçetesi kullanan hastalardan huzurevinde kaldıkları için her ay ilacını alamayan kişiler tek tek tespit edildi.

Daha sonra bu kişiler adına ilaçları devlete fatura ederek kendisine aldığı belirlendi.

İlaçları yurt dışına sattılar

Bu yöntemle devleti yüksek meblağda zarara sokan şüphelinin biri 22, diğeri 18 yaşında olan 2 eczacı kalfasıyla daha iş birliği yaparak ilaçları yurt dışına sattığı belirlendi.

Optikçinin deposunu kullandılar

İlaçlar arasında gıda ile beslenemeyen yaşlılar için üretilen ve öğün yerine geçen içinde yüksek miktarda protein olan yetişkin mamalarını sporculara sattıkları belirlenen 3 şüpheli, bu ilaçlar için de önceden tanıştıkları bir optikçinin deposunu kullandı.

Şüphelilerin, eczanelerde çalıştıkları süre içerisinde elde ettikleri hasta bilgileriyle civar illerden de ilaç topladıkları tespit edildi.

Şüpheliler serbest kaldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ele geçirilen ilaçlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim edilecek.