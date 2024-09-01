İstanbul'da bir restoranın park alanı tartışmalara sahne oldu.
Esenyurt'un Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan restorana gelen müşteri, otomobilini park etmek için geri manevra yaptığı sırada park yerinden çıkan motosikletliye çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE MOTOSİKLETLİ KAVGA ETTİ
Kazanın ardından, motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen sürücüyle motosikletli birbirine saldırdı.
Bu sırada motosikletlinin aracı yere düştü. Çevredeki esnaf kavgaya karışan tarafları ayırdı.
KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavga anıyla polislerin olay yerine geldiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavga eden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İKİNCİ KAVGADA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Aynı günün akşamında iddiaya göre, yine park yeri nedeniyle sözkonusu iş yeri önünde tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Öfkeli 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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