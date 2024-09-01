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İstanbul'da aynı iş yeri önünde 2 defa park yeri kavgası çıktı

İstanbul'da aynı iş yeri önünde 2 defa park yeri kavgası çıktı Esenyurt'ta bulunan bir restoranın park bölümünde aynı gün iki kez park yeri nedeniyle kavga yaşandı. Sürücülerin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.