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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Hicret Mescidi, bir hırsızın devamlı hedefi oldu....

Geçtiğimiz gün, mescidin kapısını kart kullanarak açan şüpheli, içeride para armaya başladı.

SADAKA KUTUSUNU BOŞALTMAYA ÇALIŞTI

Mescide ait üç güvenlik kamerasının açılarını değiştirdikten sonra mescitte dolaşan ve dolapları karıştıran şüpheli, metal sadaka kutusunu açmaya çalıştı.

ELİ BOŞ DÖNDÜ

Tüm çabasına rağmen kasayı açamayan şüpheli daha sonra mescitten çıkarak uzaklaştı.

Hicret Mescidi Derneği Başkanı Bilal Dereli, hırsızın ilk defa gelmediğini belirterek isyan etti.

"BU BEŞİNCİ KEZ GELİŞİ"

Dereli, “Buraları bilen bir kişi, bu 5’inci gelişi. Cemaat çok tedirgin oluyor. Emniyete birkaç kez görüntülerini verdik. Sonuç alamadık. Birisinin ayakkabılarıyla mescide içeri girip dolaşması doğru değil. Mescide girememesi için önlem alıyoruz ama yine giriyor" dedi. (